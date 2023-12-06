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Лента «Теща» стала лидером по кассовым сборам, сместив сказку «По щучьему велению»

Фильм «Теща» показал четвертый лучший старт среди отечественных релизов года

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Источник кинокомпания «Темп»

Фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым оказался в лидерах российского бокс-офиса в первую неделю проката, показав четвертый лучший старт среди отечественных релизов этого года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина стартовала с кассой 211 млн рублей. Лента вышла в широком прокате 30 ноября. По сюжету героиня Ольга Николаевна — главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. В ролях — Гарик Харламов, Лариса Гузеева, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов. Режиссерское кресло занял Аскар Узабаев.

На втором месте оказался фильм с Никитой Кологривым «По щучьему велению» в главной роли — он собрал на шестой неделе проката чуть больше 75 млн рублей. Фильм продержался в лидерах проката пять недель и собрал всего 2,329 млрд рублей. Тем самым картина оказалась в четверке лидеров по кассовых сборам среди всех российских фильмов в современной истории.

Третью строчку занял пиратский релиз — научно-фантастический боевик «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» заработал 41 млн рублей.

Ранее Лариса Гузеева рассказала о качествах, которые не любит в себе.

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