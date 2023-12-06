Стало известно о новом возлюбленном блогерши Иды Галич

У блогерши Иды Галич может быть роман с предпринимателем Олегом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Издание опубликовало пост из Telegram-канала автора книги «История российского видеоблогинга» Евгения Гуцала, в котором сказано:

«UPD. #мнепишут, что бойфренд Иды Олег — бизнесмен, яхтсмен, путешественник и близкий друг шефа Владимира Мухина, и у них с Идой все очень серьезно.»

К посту, в свою очередь, прикреплено фото телеведущего Андрея Малахова, Иды Галич и неизвестного мужчины. При этом неясно, действительно ли незнакомец на фото — новый бойфренд Галич.

Сам Малахов прокомментировал пост Гуцала и опроверг слухи о возлюбленном блогерши.

«Рядом — парень, который представился Иваном (скейтбордистом), подсел к нам и спросил, идем ли мы с Идой на голую вечеринку к Насте Ивлеевой в конце декабря», — заявил телеведущий.

У Иды Галич есть сын Леон, который родился в 2020 году. Отец ребенка — блогер Алан Басиев. Ида Галич познакомилась с будущим мужем в ночном клубе. В 2018 году они поженились, однако в 2021 году развелись.

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