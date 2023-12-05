«Горшенев» и «Кукрыниксы» представят «электрическую» программу на концерте в Москве

Певец Алексей Горшенев на предстоящем зимнем концерте в Москве представит хиты своего нового проекта «Горшенев» и группы «Кукрыниксы». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе коллектива.

«За текущий год Алексей Горшенев много экспериментировал и представлял зрителю совершенно новые программы: это и шоу с симфоническим оркестром, и «Песни брата» памяти Михаила Горшенева, и, конечно, совершенно уникальная программа на стихи Сергея Есенина с камерным оркестром «Cardio Orchestra», — рассказали представители группы.

Фанатам пообещали «большую электрическую программу», в рамках которой прозвучат как песни проекта «Горшенев», так и хиты коллектива «Кукрыниксы». Мероприятие состоится 16 декабря в столичном клубе «1930 Moscow».

Недавно также стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты рок-группы «Слот». Концерт «Слот» пройдет в Санкт-Петербурге 9 декабря в клубе SOUND. 15 декабря коллектив выступит в московском концертном зале VK Stadium. Группа исполнит все свои хиты, включая «Бой», «Чернуха», «Круги на воде» и «Две войны».

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