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Представитель Хайдарова объяснил молчание Славы после скандала с пластикой груди

Представитель Хайдарова объяснил молчание Славы лечением от алкоголизма

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Представитель пластического хирурга Тимура Хайдарова в беседе с kp.ru высмеял певицу Славу (Анастасия Сланевская. — «Газета.Ру»), которая начала скандальный судебный процесс против медика.

«Сланевская пропала из эфиров, возможно, находится на лечении по поводу злоупотребления горячительными напитками, что, собственно, и стало побудительным фактором начала всего всей этой истории. Или прикрывается этим, на случай исков. Успенская после получения исков выпала из информационного поля, а ее адвокаты в зале заседаний имели вид бледный и неупорядоченный», — отметил представитель Хайдарова.

Он также добавил, что не менее интересные изменения произошли с медиаполем на фоне скандала с Хайдаровым. Представитель хирурга выразил мнение, что «взрослые тети» решили начать заниматься «эксгибиционизмом». Жена хирурга Светлана Сильваши добавила, что некоторые пациентки не хотели показывать собственные снимки, поэтому использовали фотографии с кафедры гнойной хирургии и кафедры пластической хирургии Сеченовского университета.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

Ранее Лариса Гузеева рассказала о качествах, которые не любит в себе.

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