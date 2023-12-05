В Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты группы «Слот»

Рок-группа «Слот» выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы мероприятия.

Концерт «Слот» пройдет в Санкт-Петербурге 9 декабря в клубе SOUND. 15 декабря коллектив выступит в московском концертом зале VK Stadium. Группа исполнит все свои хиты, включая «Бой», «Чернуха», «Круги на воде» и «Две войны».

«Слот» был основан Игорем Лобановым вместе с Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых в 2002 году. Их дебютный альбом вышел в 2003-м. Женский вокал на альбоме принадлежал Теоне Дольниковой. В том же году артистка покинула коллектив.

На данный момент в группе выступают Лобанов, Боголюбский, Дария Ставрович, Никита Муравьев и Василий Горшков. С момента образования коллектив выпустил девять студийных альбомов, два альбома ремиксов, два мини-альбома, два концертных DVD, записала 20 синглов и несколько саундтреков. Артисты постоянно экспериментируют с жанрами. Они исполняют треки в стилях альтернативный рок, металкор, ню-метал, рэпкор и электроник-рок.

«Слот» принимает активное участие в различных фестивалях, таких как «Нашествие», «Kubana», «Соседний мир», «Крымфест», «Доброфест», «Дикая Мята», «Улетай» и «Остров».

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