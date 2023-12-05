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Основатель «Миража» объяснил, почему запретил Суханкиной петь песни группы

Продюсер «Миража» Литягин заявил, что ему больше не нравится голос Суханкиной

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и основатель группы «Мираж» Андрей Литягин рассказал в беседе с mk.ru, что запретил артистке Маргарите Суханкиной петь хиты коллектива.

Литягин не хочет, чтобы Суханкина пела его песни. Он объяснил это тем, что у певицы изменился голос. Ему перестал нравиться вокал артистки.

«С таким голосом она не может представлять группу «Мираж». То, что она исполняет, не имеет ничего общего с тем, как это задумывалось», — заявил продюсер.

Литягин отметил, что Суханкина не имеет прав на исполнение композиций группы «Мираж». Продюсер уточнил, что судебные разбирательства с артисткой длятся уже несколько лет и приобрели «хронический характер». Основатель коллектива также судится не только с певицей, но и с организаторами ее концертов, где исполнялись хиты.

«Беда в том, что по каждому из них нам приходится затевать отдельные судебные процессы. А страна большая, нарушителей ловить сложно. Как в 90-х годах, организаторы концертов Суханкиной любят перекладывать вину друг на друга», — рассказал Литягин.

Ранее Валентина Талызина посоветовала Пугачевой покаяться перед народом по примеру однофамильца.

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