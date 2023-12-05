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Киркорову подарили «Пугачеву»: «Теперь у меня будет две Аллы»

«КП»: певцу Филиппу Киркорову подарили куклу Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певцу Филиппу Киркорову подарили куклу в виде его бывшей жены, артистки Аллы Пугачевой. Об этом сообщает kp.ru.

Поклонник вручил Киркорову самодельную куклу после выступления певца на XI народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Артист отметил, что фигурка очень похожа на Пугачеву.

«И ручки, как у нее, и лицо, и даже ножки. Теперь у меня будет две Аллы! Недавно на ярмарке прикупил ее портрет», — заявил исполнитель.

Киркоров также попросил фаната сделать для него кукол в виде Элвиса Пресли, Майкла Джексона и Мадонны. Он обменялся с создателем фигурки номерами.

В 1994 году Киркоров и Пугачева сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Их брак регистрировал Анатолий Собчак. В том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005-м звезды официально развелись. В 2011-м Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

В октябре Успенская заявила, что Киркоров делал ей предложение в Америке. На тот момент артистка была замужем. По словам певицы, через неделю после этого события Киркоров женился на Алле Пугачевой.

В ноябре Киркоров опроверг информацию о том, что делал предложение Успенской. Певец назвал слова коллеги ее «похотливыми мыслями».

Ранее Киркоров рассказал об отношениях с матерью Пугачевой.

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