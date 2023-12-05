HammAli & Navai отменили концерт в Волгограде

Концерт HammAli & Navai (настоящие имена Александр Алиев и Наваи Бакиров) в Волгограде, который должен был состояться 10 декабря, отменен. Об этом сообщают «Городские вести».

«Друзья, по не зависящим от нас обстоятельствам мы вынуждены отменить концерт HammAli&Navai в Волгограде», — сообщили организаторы концерта.

Рэперы должны были выступить на площадке «Кроп Арена». Причины отмены концерта не называются.

Ранее исполнитель Наваи Бакиров рассказал в беседе о своих предпочтениях в женщинах.

Музыкант признался, что для него важной чертой характера любимой девушки станет чувство юмора. «Самое главное, чтобы девушка умела очень-очень-очень грубо шутить. Я очень люблю черный юмор, поэтому я и один. Да, очень сложно найти подходящего человека. Допустим, я люблю угорать с девушкой. И общаться с ней так же, как и со своими друзьями», — рассказал Бакиров.

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