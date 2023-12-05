Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Владимир Кузьмин исполнит свои хиты на новогоднем концерте

Рок-музыкант Кузьмин анонсировал специальный новогодний концерт

close
100%
TCI

Рок-музыкант Владимир Кузьмин исполнит свои хиты на новогоднем концерте. Специальный новогодний концерт пройдет в Известия Hall 17 сентября, сообщили организаторы шоу — компания TCI.

«Он всегда был верен своим принципам и не изменял своему уникальному стилю, благодаря чему гастроли музыканта проходят при полном аншлаге, а песни искренне и тепло принимаются не только многомиллионной армией поклонников артиста, но и слушателями всех возрастов. Его творчество — это целая Вселенная, пропитанная откровенностью и романтикой 90-х», — говорят организаторы.

На концерте прозвучат не только проверенные композиции автора хитов «Когда меня ты позовешь» и «Я не забуду тебя никогда», но и музыкальные сюрпризы.

Накануне в Москве начали работать праздничные ярмарки, на которых можно купить различные елочные игрушки и сувениры. Так, на Красной площади возле катка можно приобрести шапки, носки, сувениры и другие товары. В ГУМе продают елочные шары, фигурки и игрушки из лакированного папье-маше и ваты. Кроме того, ярмарка открылась на пятом этаже ЦУМа. Там продаются игрушки ручной работы от российских производителей, шары и фигурки.

Ранее рок-группа «Ария» анонсировала специальное новогоднее шоу — собственный «Новогодний огонек» (12+).

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий