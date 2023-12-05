Рок-музыкант Владимир Кузьмин исполнит свои хиты на новогоднем концерте. Специальный новогодний концерт пройдет в Известия Hall 17 сентября, сообщили организаторы шоу — компания TCI.

«Он всегда был верен своим принципам и не изменял своему уникальному стилю, благодаря чему гастроли музыканта проходят при полном аншлаге, а песни искренне и тепло принимаются не только многомиллионной армией поклонников артиста, но и слушателями всех возрастов. Его творчество — это целая Вселенная, пропитанная откровенностью и романтикой 90-х», — говорят организаторы.

На концерте прозвучат не только проверенные композиции автора хитов «Когда меня ты позовешь» и «Я не забуду тебя никогда», но и музыкальные сюрпризы.

Накануне в Москве начали работать праздничные ярмарки, на которых можно купить различные елочные игрушки и сувениры. Так, на Красной площади возле катка можно приобрести шапки, носки, сувениры и другие товары. В ГУМе продают елочные шары, фигурки и игрушки из лакированного папье-маше и ваты. Кроме того, ярмарка открылась на пятом этаже ЦУМа. Там продаются игрушки ручной работы от российских производителей, шары и фигурки.

Ранее рок-группа «Ария» анонсировала специальное новогоднее шоу — собственный «Новогодний огонек» (12+).