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Лидия Федосеева-Шукшина о слухах про выселение: «Я не жалкая старушка»

Актриса Федосеева-Шукшина записала видеообращение на фоне слухов о выселении

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина записала видеообращение, в котором раскрыла причину переезда в Новую Москву, на фоне слухов о выселении. Ролик опубликован в Telegram-канале «Пранкер Сорян».

«Беспардонные людишки, я не жалкая старушка. Я чувствую себя молодо и уверенно. Чего и вам желаю, если доживете до моего возраста», — призналась артистка.

Недавно в программе НТВ «Звезды сошлись» дочь Федосеевой-Шукшиной Ольгу обвинили в том, что она «бросила» свою мать. Тогда родственница отметила, что перевезла Федосееву-Шукшину в другую квартиру, «где легче дышится». Она подчеркнула, что вместе с артисткой находится помощница Елена.

«Я безмерно благодарна своей дочери Ольге, которая вот уже пятый год так заботится обо мне, не щадя своих сил и здоровья. Два месяца назад она перенесла тяжелейшую операцию на позвоночнике. Поэтому мы приняли такое решение — переехать в Новую Москву. Потому как для моего заболевания требуется тщательное наблюдение круглосуточно», — добавила Федосеева-Шукшина в ролике.

В начале июля сообщалось, что Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после госпитализации с инсультом. После того как звезда попала в больницу, у нее развилась сердечная недостаточность, однако позже состояние улучшилось и ее перевели из реанимации.

Ранее Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта.

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