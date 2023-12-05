«Я в Новом Уренгое»: певец Трофим заявил, что не участвовал в ДТП в Новой Москве

Российский певец Сергей Трофимов (Трофим) рассказал «Газете.Ru», что в Новой Москве с его машиной столкнулся Volkswagen Tiguan. Сам артист сейчас на гастролях, во время аварии в машине был его водитель.

«Я в Новом Уренгое на гастролях. Насколько я понял от полиции, машина Tiguan въехала в Genesis наш, где водитель был. Пока виновность устанавливают, но в ГАИ сказали, что по ходу Tiguan въехал», — сказал он.

5 декабря Telegram-канал 112 сообщил, что автомобиль певца Трофима попал в ДТП на 1 Ватутинской улице в Новой Москве. По предварительным данным, никто не пострадал.

3 декабря рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» после своего концерта в Санкт-Петербурге. Музыкант находился на заднем сиденье и не пострадал.

Ранее стало известно, что водителя, столкнувшегося с автомобилем рэпера Басты, выдворят из России.