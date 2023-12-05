Подольская поддержала Николаева на фоне регистрации бренда «Выпьем за любовь»

Певица Наталья Подольская поддержала своего коллегу Игоря Николаева, который решил зарегистрировать товарный знак «Выпьем за любовь». Ее слова передает «Пятый канал».

«Мне кажется, это очень классный ход с его стороны. <…> Он теперь может выпустить и футболки, и кепки! Что еще? Много всего! Правильно сделал», — призналась исполнительница.

Подольская отметила, что артисты, которые занимаются предпринимательской деятельностью от своего имени, тем самым прокачивают личный бренд. Однако певица уверена, что для этого нужна команда профессионалов. Сама исполнительница мечтает создать свою марку одежды.

«Иногда закрываю глаза, и прямо рождается образ в голове. Мне очень нравится красивая одежда!» — заявила она.

30 октября стало известно, что Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Выпьем за любовь». Роспатент одобрил заявку 63-летнего певца и разрешил ему в ближайшие 10 лет продавать под этим брендом алкогольную, безалкогольную и молочную продукцию. Кроме того, Николаев под новым брендом сможет оказывать рекламные услуги и заниматься деятельностью, связанной с музыкальным оборудованием.

Ранее Подольская рассказала о любимом новогоднем подарке из детства.