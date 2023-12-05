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Эдгард Запашный о концерте Пугачевой в России: «Народных волнений не избежать»

Дрессировщик Эдгард Запашный призвал не допустить приезд Пугачевой в Россию

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Дрессировщик Эдгард Запашный считает, что отечественная публика не примет радушно певицу Аллу Пугачеву, если она приедет в Россию с концертом. Его слова передает aif.ru.

«Если Пугачева приедет давать здесь кассовый (не закрытый) концерт, не думаю, что это будет воспринято с воодушевлением и радостью. Народных волнений не избежать. И нам лучше этого не допускать», — заявил шоумен.

Запашный также назвал исполнительницу предательницей, так как она не только «не одергивает своего мужа» Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), но и поддерживает его.

»Иосиф Кобзон, будучи и артистом, и депутатом, занимался проблемами страны. Давайте будем честны, Пугачева всегда занималась только собой. Если бы у нее не было Галкина, она продолжала бы заниматься собой. По большому счету, проблемы нашей страны ее никогда не интересовали», — отметил директор Большого Московского цирка.

При этом Запашный подчеркнул, что Алла Пугачева как артистка оставила серьезное наследие, которое известно нескольким поколениям россиян. Он признался, что не удивлен тому, как в России пристально следят за нынешней деятельностью певицы.

Гитарист Пугачевой рассказал, как здоровье ее артистов пострадало в Чернобыле.

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