Запашный пожаловался на пиратство Большого Московского цирка в Европе

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный пожаловался на пиратство бренда БМЦ в Европе. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Great Moscow Circus существует в Австралии, Великобритании и Германии. Цирки с таким названием до сих пор работают. Я специально летал в Германию на выступление их «Большого Московского цирка». И могу сказать, что это легализованная форма пиратства, подделка», — посетовал он.

По словам Запашного, в немецком «Большом Московском цирке» нет ни одного русского артиста, а 95% труппы — испанцы.

«На них ходит в основном русскоговорящая аудитория. Люди идут, думая, что это русский цирк, и уходят крайне недовольные. Это дискредитирует наш бренд», — уверен Запашный.

Пока бороться с пиратством, уточнил дрессировщик, невозможно. Кроме того, добавил он, бренд «Большой Московский цирк» не имеет международного статуса. Запашный уточнил, что заниматься вопросами брендирования можно будет после окончания спецоперации России на Украине.

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