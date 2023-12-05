Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Запашный пожаловался на пиратство Большого Московского цирка в Европе

Дрессировщик Запашный: бренд «Большой Московский цирк» дискредитируют на Западе

close
100%
РИА Новости

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный пожаловался на пиратство бренда БМЦ в Европе. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Great Moscow Circus существует в Австралии, Великобритании и Германии. Цирки с таким названием до сих пор работают. Я специально летал в Германию на выступление их «Большого Московского цирка». И могу сказать, что это легализованная форма пиратства, подделка», — посетовал он.

По словам Запашного, в немецком «Большом Московском цирке» нет ни одного русского артиста, а 95% труппы — испанцы.

«На них ходит в основном русскоговорящая аудитория. Люди идут, думая, что это русский цирк, и уходят крайне недовольные. Это дискредитирует наш бренд», — уверен Запашный.

Пока бороться с пиратством, уточнил дрессировщик, невозможно. Кроме того, добавил он, бренд «Большой Московский цирк» не имеет международного статуса. Запашный уточнил, что заниматься вопросами брендирования можно будет после окончания спецоперации России на Украине.

Накануне предприниматель Егор Лесников обвинил журналистку Ксению Собчак в плагиате.

Ранее Александра Ревву уличили в странном поведении.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий