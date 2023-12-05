Ленте «Поедем с тобой в Макао» удалось получить разрешение на прокат

Фильм «Поедем с тобой в Макао» получил прокатное удостоверение с возрастным ограничением 18+. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

В конце ноября представители продюсерской компании FT Production признавались, что картине Романа Михайлова могут не выдать разрешение на прокат, так как ее проверяют на пропаганду азартных игр.

Главный герой фильма — заядлый игрок в покер, который выходит из тюрьмы и открывает сыну-студенту мир подпольных казино. В фильме сыграли Олег Чугунов, Юлия Марченко, Илларион Маров, Олег Рязанцев, Анна Завтур, Федор Лавров и сам режиссер.

Накануне режиссер Александр Сокуров высказал опасение о запрете показа своего фильма «Александра», который повествует о сложностях человеческих отношений. По сюжету, пожилая женщина приезжает в военную часть навестить внука, офицера Российской Армии, служащего в Чечне. Сокуров предположил, что на фоне запрета фильма «Сказка» его картине с певицей Галиной Вишневской могут не дать повторное прокатное удостоверение.

Ранее Даня Милохин назвал условие возвращения в Россию.