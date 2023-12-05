Сказка «По щучьему велению» опустилась в прокате, заняв второе место

Фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым оказался в лидерах российского бокс-офиса в первую неделю проката, вытеснив сказку «По щучьему велению». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина стартовала с кассой 210, 2 млн рублей. Лента вышла в широком прокате 30 ноября. По сюжету героиня Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. В ролях — Гарик Харламов, Лариса Гузеева, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов. Режиссерское кресло занял Аскар Узабаев.

На втором месте оказался фильм с Никитой Кологривым «По щучьему велению» в главной роли — он собрал на шестой неделе проката чуть больше 75 млн рублей. Фильм продержался в лидерах проката пять недель и собрал всего 2, 328 млрд рублей.

Третью строчку занял пиратский релиз. Научно-фантастический боевик «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» заработал 40,9 млн рублей. Вышедший 23 ноября спортивный фильм «Хоккейные папы» собрал 38,8 млн рублей во вторую неделю.

Картина режиссера Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым заработала на минувшем уикенде 6,32 млн рублей, а еще не вышедший фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — 5,7 млн рублей.

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