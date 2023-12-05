В Москве снимают фильм о фигуристке Ирине Родниной

В Москве продолжились съемки фильма «Роднина». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «ВайТ Медиа», которая занимается производством ленты.

Картина снимается по автобиографии советской фигуристки Ирины Родниной «Слеза чемпионки». Она рассказывает о спортсменке, которая оставалась непобежденной на протяжении всей своей спортивной карьеры.

Режиссером фильма стал Константин Статский. Главную роль исполняет Владислава Самохина. Съемки также проходят в Екатеринбурге. Картина выйдет в прокат в 2024 году и будет приурочена к 75-летию спортсменки.

Статский заявил, что любовь стала одной из главных тем фильма.

«Никто и никогда не показывал в кино фигурное катание в таком объеме. Это настоящий вызов для нашей творческой группы, который мы приняли, чтобы показать красоту и неповторимость этого вида спорта, граничащего с искусством», — заявил режиссер.

В ролях — Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева, Александр Семчев.

Проект создается компанией «ВайТ Медиа» при поддержке Фонда Кино.

«Прочитав книгу «Слеза чемпионки», понимаешь, что столь сложный жизненный путь великого человека достоен экранизации. И сейчас самое подходящее время напомнить подрастающему поколению об истории этой выдающейся спортсменки», — отметила генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.

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