Валерий Гергиев избран сопредседателем Союза театральных деятелей России

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков сообщил, что выдвинул дирижера Валерия Гергиева сопредседателем театрального союза по музыкальной деятельности. Его слова передает РИА Новости.

Как отмечает издание, предложение Машкова поддержало большинство делегатов. Гергиев был избран сопредседателем Союза театральных деятелей России.

Валерий Гергиев является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра с 1988 года. С 2023-го он стал генеральным директором Большого театра. Дирижер удостоился звания народного артиста России в 1996-м. Он также является трехкратным лауреатом Государственной премии России и обладателем премий Президента России и Правительства РФ.

4 декабря Владимир Машков избран новым председателем союза театральных деятелей Российской Федерации. Председатель счетной комиссии Сергей Морозов подвел итоги голосования: за Машкова высказались 176 человек, против — 20.

Пост председателя союза театральных деятелей РФ ранее занимал актер Александр Калягин, он находился на этой должности почти 30 лет.

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