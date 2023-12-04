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Звезду «Сверхъестественного» госпитализировали с шестью инфарктами

Актера Марка Шеппарда реанимировали после шести инфарктов

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Jun Sato/WireImage/Getty Images

Актер Марк Шеппард сообщил о своей госпитализации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Шеппард рассказал, что потерял сознание у себя дома. В таком состоянии его нашла жена, которая вызывала «скорую». Артист перенес шесть инфарктов, а реанимировали его как минимум четыре раза. Он поблагодарил врачей, которые оказали ему медицинскую помощь. Актер признался, что находился в критическом состоянии.

На данный момент Шеппард чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы. Артиста поддержали друзья и коллеги в комментариях. Среди них Миша Коллинз, Фелиция Дэй, Себастьян Роше, Джон Барроумен, Мишель Гомес.

«Марк! Тебе не нужно становиться лучшим во всем! Шесть инфарктов? Два или три было бы достаточно впечатляюще. Ты нас впечатлил, ясно? А теперь прекращай это, подлечись и возвращайся к нам. Люблю тебя, приятель», — написал актер Миша Коллинз.

Марк Шеппард известен по роли демона Кроули в сериале «Сверхъестественное». В его фильмографии более 50 ролей. Он также снимался в картинах «Светлячок», «Доктор Кто», «Секретные материалы», «Роковой патруль», «Зачарованные», «Белый воротничок».

Ранее Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта.

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