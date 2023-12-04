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Звезда «Триггера» о своем муже: «наши отношения завязались на дружбе»

Актриса Ангелина Стречина призналась, что ревнует своего мужа

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Андрей Лебедев

Звезда «Триггера» Ангелина Стречина первая призналась в чувствах своему мужу, актеру Илье Малакову. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«Наши отношения завязались на дружбе, а уже потом, спустя время, возникло что-то романтическое. И нам обоим было важно, чтобы мы друг другу не мешали в работе, потому что тогда главным было именно это. Просто в какой-то момент я уже не смогла молчать, неизвестность стала угнетать», — рассказала актриса.

Она также добавила, что в их браке присутствует ревность, однако супруги стараются обсуждать это. По ее словам, это правило работает и тогда, когда она начинает сильно переживать из-за ревности к Малакову.

В октябре Стречина вспомнила, как Малаков сделал ей предложение на экоферме. По словам актрисы, она не ожидала такого сюрприза, и у нее подкосились ноги. Актриса уточнила, что упала на снег, когда ее избранник приехал к ней на коне и сделал предложение. Стречина не успела ответить «да», как пару начали поздравлять постояльцы из соседнего дома, и через несколько минут актриса ответила согласием на вопрос избранника.

Ранее в сети появились кадры со свадьбы Стречиной.

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