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Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала об «историческом» переезде актрисы

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной переселили актрису за МКАД

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Global Look Press

Дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга переселили мать из квартиры в центре Москвы, где та жила последние десятилетия, в двухкомнатную квартиру за МКАД. Об этом они рассказали в передаче «Звезды сошлись».

Ольга Шукшина уточнила, что все родственники актрисы приняли это коллегиальное решение, и назвала его «историческим» и «естественным». За 85-летней артисткой ухаживает помощница.

«Я мучаюсь с позвоночником, поэтому пока мы маму перевезли. Так будет лучше всем. У нее есть помощница по хозяйству, ей во всем помогает», — уточнила Ольга Шукшина.

Накануне Федосеева-Шукшина в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым обратилась к внучке Анне с просьбой оставить борьбу за квартиру в Москве.

«Квартира должна перейти Ольге. Она мне помогает восстанавливаться. Считаю, что это преступление — делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной. Аня, ты носишь фамилию Шукшина. По праву ли ты ее носишь? У тебя растет ребенок, который будет знать, что случилось. Мне очень недолго осталось», — возмутилась Федосеева-Шукшина.

Ранее жена Боярского сообщила, когда его выпишут из больницы.

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