Отец арестованного певца Шарлота считает СИЗО слишком жесткой мерой пресечения

Защита Эдуарда Шарлота обжалует решение самарского суда, который накануне оправил его в СИЗО до 24 января. Об этом «Газете.Ru» сообщил отец певца Валерий Шарлот. Он подчеркнул, что считает арест сына слишком жесткой мерой пресечения.

«Однозначно планируется [обжаловать решение суда]. Уже почтой направлена жалоба в суд, чтобы назначили апелляцию. Естественно, мы будем добиваться, чтобы меру пресечения по крайней мере изменили. Он не рецидивист, чтобы его упекать туда. Прокуратура заявила, якобы он может сбежать за границу. Но один паспорт он сам уничтожил, а второй у него забрал Следственный комитет. Как он может оказаться где-то за границей? Поэтому я считаю, что эти меры не соразмерны тому, что он сотворил. Конечно, он должен понести наказание. Но мера пресечения, на мой взгляд, должна быть более мягкой и более оправданной», — сказал Валерий Шарлот.

Мужчина добавил, что еще не виделся с сыном после ареста и не знает, положены ли им свидания.

«Как он себя чувствует я не знаю, потому что не был у него еще. Еще никто у него не был, потому что выходные дни. Завтра, если получится, я съезжу туда, чтобы узнать, какие есть возможности. Что можно передать, как можно увидеться, если это возможно, или записку передать, или получить от него какую-то записку, чтобы понять, что ему нужно, чем помочь можно в такой ситуации», — заключил он.

Накануне Кировский районный суд Самары арестовал певца Эдуарда Шарлота на 1 месяц и 25 суток, он будет находится в СИЗО как минимум до 24 января 2024 года. Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в отношении певца возбуждено три уголовных дела. По указанным статьям ему грозит шесть лет лишения свободы.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о деле Шарлота.