Бузова пожаловалась на директора своей школы

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с kp.ru, что директриса школы невзлюбила ее.

По словам Бузовой, ее до сих пор не пускают в учебное заведение, которое она закончила с отличием.

«Почему декан Санкт-Петербургского государственного университета восхищается мной и благодарен за то, что я закончила геофак, а директор школы не пускает меня на порог?» — отметила артистка.

Бузова уточнила, что не хочет «мучиться в догадках», почему вызывает неприязнь у директрисы. Звезда желает обращать внимание только на «позитив и добро». Певица предположила, что к ней часто относятся предвзято из-за стереотипов.

«Как, например, все считают, что Бузова глупая. Да, я не говорю, что у меня мегамозг, я не говорю, что мое слово — истина в последней инстанции», — рассказала артистка.

В ноябре Бузова призналась, что обязательно смотрит на зубы мужчины на первом свидании. Певица объяснила, что ее мать стоматолог. По словам звезды, родительница с детства рассказывала о важности зубов. Женщина уверена, что по ним можно определить хорошую генетику.

Ранее Кудрявцева обиделась на Лазарева из-за сравнения с Бузовой.