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Эминем выступил в Fortnite

Рэпер Эминем дал виртуальный концерт в Fortnite перед 12 млн игроков

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Jason DeCrow/AP

Рэпер Эминем выступил 2 декабря на виртуальном концерте, который состоялся в честь завершения четвертой главы Fortnite. Об этом сообщает издание Cybersport.ru.

Музыкант, а точнее — его цифровая копия, исполнил композиции «Lose Yourself» и «Godzilla». Всего за мероприятием наблюдали более 11,6 млн игроков.

«Я бы сказал, что это было одно из лучший мероприятий, которое у нас было за последнее время»; «Почти так же хорошо, как выступление Трэвиса Скотта» — отметили зрители.

При этом часть геймеров раскритиковало организацию выступления, так как некоторым пришлось отстоять большую очередь, но в итоге все равно не попасть на концерт. Кроме того, выступление Эминема показалось игрокам коротким. Cybersport подчеркивает, что концерт длился всего три минуты.

До этого в Fortnite выступали Ариана Гранде, Marshmello и Трэвис Скотт. Выступление Эминема стало четвертным крупным музыкальным внутриигровым событием.

В начале сентября Эминем удивил фанатов выходкой на концерте 50 Cent. Исполнитель вышел на сцену во время выступления 50 Cent, назвав своего коллегу по хип-хоп сцене одним из «лучших друзей, которых он когда-либо знал».

Ранее сообщалось, что концерт Гуфа в Москве под угрозой отмены.

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