Режиссер Ройзман потерял миллион на курсах по продвижению бизнеса

Режиссер сериалов «Кулагин и партнеры» и «Парфюмерша» Игорь Ройзман назвал мошенниками организаторов московского бизнес-клуба «Терра». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Ройзман потерял на курсах по продвижению бизнеса, организованных клубом, более миллиона рублей.

По данным канала, у 51-летнего Ройзмана есть свой продакшн, который он хотел раскрутить, чтобы получать больше заказов на создание видеопродукции. В бизнес-клубе «Терра», по его словам, он выбрал себе в наставники специалиста по продвижению Александра Лакеева.

По словам Ройзмана, вместо обучения его убедили вложить деньги в чужие бизнес-проекты, при этом знаний он не получил. В итоге режиссер написал заявление в полицию, обвинив «Терру» в мошенничестве. Проводится проверка.

Игорь Ройзман — сын советского и российского режиссера Зиновия Ройзмана — автора сериалов «Империя под ударом», «Охота на асфальте», «СМЕРШ» и «Арбатские тайны».

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