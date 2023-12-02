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В Петербурге открылась масштабная выставка картин Василия Сурикова

В Русском музее Петербурга открылась выставка картин художника Василия Сурикова

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Wikimedia Commons

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге впервые за 90 лет представил масштабную выставку картин художника Василия Сурикова. Об этом пишет ТАСС.

«Это главная выставка года. Она посвящена 175-летию великого русского живописца, гения исторической живописи — Василия Ивановича Сурикова. Впервые почти за 90 лет мы видим полноформатную выставку, которую условно можно назвать «весь Суриков». Последняя выставка в 1937 году проходила одновременно в Москве и Ленинграде», — заявила директор Русского музея Алла Манилова.

Мероприятие продлится с 1 декабря по 13 января. В экспозицию вошли наиболее известные картины и эскизы Сурикова, а также другие живописные и графические работы художника. Основную часть коллекции составили экспонаты Русского музея, однако некоторые шедевры — например, «Боярыню Морозову», — привезли в Петербург из других музеев.

Манилова уточнила, что на выставке также покажут предметы из собрания народного искусства, чтобы посетители могли убедиться в том, что изображения на картинах Сурикова совпадали с исторической действительностью.

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