Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Марина Александрова попрощалась с ролью Екатерины Великой словом «Виват»

Актриса Марина Александрова завершила съемки в сериале «Екатерина»

close
100%
«АМЕДИА»

Актриса Марина Александрова опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательный пост, посвященный завершению съемок в сериале «Екатерина» про российскую императрицу.

«Еще в театральном институте я говорила, что очень хочу сыграть мужскую роль... Императрица позволила мне это сделать, только в женском обличии! Я с благодарностью буду вспоминать Екатерину, ведь в истории России было лишь два великих императора, и одна из них женщина! Виват, Екатерина Великая!» — написала Александрова.

Она считает, что сценарий проекта наилучшим образом подходит для того, чтобы понять Екатерину Великую и ее страсть к мужчинам и своей стране. Александрова снялась во всех четырех сезонах сериала. Она призналась, что ей было непросто расстаться с шоу, в котором она снималась на протяжении шести лет.

«Мы заканчиваем эту историю зимой, сценой в которой заключительными словами моей героини были: «Воздух, хочу на воздух...» Симптоматично», — резюмировала артистка.

Ранее Катя Лель назвала успех трека «Мой мармеладный» общей российской победой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий