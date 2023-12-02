Лазарев удалили клип, в котором суд усмотрел пропаганду ЛГБТ

Певец Сергей Лазарев удалил со своего сайта и с YouTube-канала клип на песню «Так красиво», в котором суд Санкт-Петербурга усмотрел пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В настоящее время видео недоступно на YouTube-каналае артиста. Клип также пропал с его официального сайта.

1 декабря сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей за «ЛГБТ-пропаганду» в клипе Сергея Лазарева «Так красиво».

Согласно протоколу Роскомнадзора, в съемках клипа приняли участие как минимум две девушки, демонстрирующие, по мнению ведомства, «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения» при помощи кистей рук, чьи «индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола».

Сергей Лазарев представил свой клип «Так красиво» в 2017 году. Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов, вступил в силу 5 декабря 2022 года.

Ранее полиция провела рейды в ЛГБТ-клубах Москвы.