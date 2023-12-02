Песня группы «АИГЕЛ» возглавила мировые чарты Shazam

Песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ» заняла первое место в списке самых популярных песен мира по версии приложения Shazam.

Во многом песня получила широкую известность благодаря успеху сериала «Слово пацана» с Иваном Янковским о казанских подростковых группировках. В титрах сериала не стали указывать группу «АИГЕЛ». По данным СМИ, в титрах каждой серии шоураннеры указывают авторов песен, даже если треки звучали в кадре всего несколько секунд. При этом группа «АИГЕЛ» в титрах не указана, хотя «Пыяла» звучит практически в каждой серии.

В сентябре прошлого года группа «АИГЕЛ» отменила все концерты в стране, сославшись на давление властей. Коллектив заявил, что 1 сентября попал «в список артистов, концерты которых не рекомендованы на территории РФ». «Клубы городов вынуждены отменить наши выступления под давлением властей», — рассказывали артисты, разрешив поклонникам сдавать билеты.

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