Шарлота доставили в суд в Самаре

Певца Эдуарда Шарлота доставили в Кировский районный суд Самары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

2 декабря в Самаре слушают дело в отношении исполнителя, ему будет избираться мера пресечения. Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Обвинения Эдуарду Шарлоту пока не предъявлены. Все три уголовных дела против певца — два по статье о реабилитации нацизма и одно об оскорблении чувств верующих — возбуждены из-за его роликов в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых фигурировали георгиевская лента, распятие и портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

1 декабря следствие передало в суд ходатайство об аресте Шарлота.

Ранее представители певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) потребовали извинений от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной за то, что она назвала артиста «главным скамером страны».