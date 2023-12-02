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«Настраивает на военные будни»: РПЦ выпустила детскую книгу «Жить – Родине служить»

Московская патриархия выпустила книгу для детей «Жить – Родине служить»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Издательство Московской патриархии выпустило книгу «Жить — Родине служить. Русские пословицы и поговорки, цитаты из Священного Писания, наставления святых отцов, изречения». На сайте патриархии она размещена в разделе «Книжки для детей».

Как указано в описании, издание представляет из себя книгу карманного формата.

«Русские пословицы и поговорки учат нас тому, как нужно относиться к Родине, как избавиться от страха и возмущения несправедливостью, как обрести бодрость и ясность мысли. Пословицы помогают оценивать свои поступки и действия других людей, настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе. Настоящий сборник отлично характеризует русская пословица: «Маленькая книжка, а духовно объемиста», — говорится в аннотации к книге.

В сборнике есть следующие главы: «Всякая власть от Бога»; «Земля Русская вся под Богом»; «Святые отцы о войне, мире и российском воинстве»; «Призовут — мы не потужим: Родине послужим»; «Без рытья нет на войне житья»; «Строевая подготовка — сила, бравость и сноровка»; «Стойкий солдат не знает слова «назад»; «Тайну храни — честь береги», «О врагах нашей Родины», «Правда против лжи» и другие.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что людей в стране объединяют патриотизм и нравственные ценности.

Ранее патриарх Кирилл призвал православных защищать Отечество, как святой князь Александр Невский.

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