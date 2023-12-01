Звезда «Гардемаринов» заявил, что его не пустили на шоу Малахова в кепке с триколором

Звезда фильмов серии «Гардемарины» заявил, что его не пустили на съемки программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Об инциденте Мамаев рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Мамаева, он приехал из зоны спецоперации специально для программы, чтобы в числе «гардемаринов» поздравить зрителей с будущим сочельником. На актере была кепка с флагом России.

«Меня попросили ее снять, я категорически отказался. При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом», — рассказал актер.

Он уточнил, что просьбу объяснили требованием оператора. Мамаев в ответ предложил сменить оператора.

«Флаг России над козырьком их смущает. Плохо», — заключил артист.

Михаил Мамаев известен роли Никиты Оленева в кинокартинах про гардемаринов. С конца 2022 года актер находится в зоне СВО, куда поехал добровольцем-военкором.

«В конце прошлого года я стал военкором — я собираю материал, мы снимаем кино. Я бываю в местах, где без оружия опасно находиться», — рассказывал он.

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