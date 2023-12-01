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Врачи запретили госпитализированному Боярскому курить

Сын Боярского заявил, что в больнице актер не курит и идет на поправку

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НМГ Кинопрокат

Врачи Мариинской больницы в Санкт-Петербурге запретили актеру Михаилу Боярскому курить. Об этом сообщает «Фонтанка».

Cын артиста Сергей Боярский в беседе с журналистами предположил, что возвращение вредной привычки означает, что отец идет на поправку.

«Очень хочет курить — значит, идёт на поправку. Но курить тайком ему не дают», — сказал Сергей Боярский, поблагодарив всех за поддержку семьи.

О том, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщал телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщали, что артисту 27 ноября провели ангиографию для отслеживания его состояния. Издание отмечает, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

30 ноября жена Боярского Лариса Луппиан сообщила, что его выпишут из больницы через несколько дней.

Ранее сообщалось, что «Закрытый показ» с Гордоном вернется на Первый канал.

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