Скочиленко обжаловала приговор за распространение фейков

Петербургская художница-активистка Александра (Саша) Скочиленко подала апелляционную жалобу на приговор за распространение «фейков» о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Апелляционную жалобу на приговор суд зарегистрировал 30 ноября», — заявила представитель пресс-службы.

Приговор Скочиленко был оглашен 16 ноября в Василеостровском районном суде. Ее приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про Вооруженные силы России. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции министерства обороны России. Художница оставалась под стражей в течение полутора лет. Суд признал ее виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

В своем последнем слове Скочиленко назвала уголовное дело «странным и смешным».

Накануне член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что обратится к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой в связи с делом Скочиленко.

Ранее сообщалось, что православных поэтесс из Коми проверят на экстремизм.