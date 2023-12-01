Историк Понасенков* все еще хочет открыть музей в квартире расчленителя Соколова

Историк и режиссер Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) выиграл еще одно судебное дело против Олега Соколова. В разговоре с «Газетой.Ru» он вновь повторил свои слова, что если оппонент не сможет ему выплатить деньги, он готов забрать его квартиру на реке Мойке и откроет в ней музей.

«Вчера Савеловский районный суд обязал расчленителя Соколова выплатить мне 318 700 рублей. Однако Соколов отбывает наказание в колонии: если он не выплатит назначенные мне средства, то, наверное, придется забрать его квартиру на Мойке. В ней я организую «Музей завистливых идиотов»: сначала это будет частный музей, потом, возможно, подарю народу – но как часть Эрмитажа», — сказал он.

Понасенков добавил, что ему не жаль Соколова, так как тот украл его концепции и научные идеи, а позже стал «хамить». Историк также вспомнил об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которое совершил Соколов.

«Соколов несколько раз грубейшим образом стащил мои концепции, важнейшие научные идеи – то есть не просто какие-то мелочи, а научные открытия. Все это знали, но я молчал, потому что я человек не конфликтный. И вот в конце 2017 года выходит моя монография, капитальный труд на 900 страниц с 4000 научных сносок, и Олег от зависти начинает хамить. И кто хамит? Тот, кто уже совершил мерзейшие вещи! В этой ситуации я уже не мог его не наказать. Представьте, как Соколов стреляет из обреза в беззащитную девочку, как душит, как затем при трупе в соседней комнате пирует с собутыльниками! Как планирует спрятать труп, назначая новые дела, звоня в посольство Франции, ускоряя визу. Как он расчленяет его, как выбрасывает следы преступления в Мойку. Как лжет всем, как обвиняет родителей убитой в том, что они ее плохо воспитали, и продолжая уже на суде хамить мне: тому, у кого он стащил научные идеи», — заключил он.

Конфликт между историками Соколовым и Понасенковым начался в 2018 году. Понасенков обвинил коллегу в плагиате, сообщив, что тот взял из его книги «Первая научная история войны 1812 года» концепции без ссылок на автора. В ответ Соколов же назвал монографию не заслуживающей доверия со стороны читателей. Судебная тяжба завершилась в пользу Понасенкова.

О том, что Понасенков готов забрать квартиру расчленителя Соколова, он заявлял несколько раз, начиная с 2021 года.

*признан в РФ иностранным агентом

Ранее Понасенков подал иск об отмене статуса иностранного агента.