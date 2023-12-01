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«Личность планетарного масштаба»: Мацуев о назначении Гергиева в Большой

Пианист Мацуев назвал новой эрой назначение Гергиева гендиректором Большого театра

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Илья Питалев/РИА Новости

Народный артист России, пианист Денис Мацуев высказался о назначении генеральным директором Большого театра дирижера Валерия Гергиева — художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра. Его цитируют «Аргументы и факты».

«В жизни Большого театра начинается новая эра. Приход в эти легендарные стены личности планетарного масштаба, коей является маэстро Гергиев, открывает новую страницу в истории этого прославленного театра», — уверен музыкант.

Мацуев отметил, что сложно найти в мире артистов, которых можно было бы сопоставить с Гергиевым по таланту и широте кругозора.

«Валерию Абисаловичу удалось в свое время сделать из Кировского-Мариинского театра бренд, сопоставимый с величайшими сценами мира», — заявил музыкант, пожелав Гергиеву реализовать все намеченные планы, а коллективу Большого театра — новых побед, ярких идей в репертуаре и открытия новых звезд в опере и балете.

Гергиев официально возглавил Большой театр 1 декабря 2023 года, сменив на этом посту Владимира Урина, возглавлявшего театр с 2013 года.

Ранее в Госдуме высказались о портрете Аллы Пугачевой в фойе московского театра.

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