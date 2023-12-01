Брат певицы Наргиз отреагировал на предложение возбудить против нее уголовное дело

Двоюродный брат певицы Наргиз Закировой Саид поддерживает призыв возбудить в отношении артистки уголовные дела по статьям о разжигании межнациональной розни и экстремизме после того, как она призналась в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и плохо высказалась о русских. Об этом он рассказал в беседе с ИА Регнум.

«Я слов не нахожу, как без мата это комментировать. У меня дети с российскими паспортами, они родились в России, в Москве. Наргиз в открытую поддержала нацизм», — сказал Закиров.

Он подчеркнул, что пришел в ужас от слов своей сестры, потому что в его семье считали, что нацизм — это плохо.

«Я поддерживаю тех людей, которые инициируют проверку в Следственном комитете слов моей сестры. Поддерживаю требование возбудить в отношении нее уголовные дела по разжиганию межнациональной розни и экстремизму», — сообщил брат Наргиз.

29 ноября сообщалось, что Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) в помощи ВСУ. Блогеры рассказали, что позвонили певице от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Во время беседы Наргиз назвала себя патриоткой США и заявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она «даже приболела психически».

Ранее продюсер Максим Фадеев назвал заявления Наргиз экстремистскими.