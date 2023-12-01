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Бьянка озвучила свой топ самых сексуальных артистов

Певица Бьянка назвала Jony и Ваню Дмитриенко самыми сексуальными артистами

Певица Бьянка в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» перечислила свой личный рейтинг самых сексуальных российских артистов.

Среди девушек звезда в первую очередь выделила себя, а после назвала Юлианну Караулову, Seville из дуэта Artik & Asti, а также певиц Мари Краймбрери и DASHI из группы RASA. Когда Бьянку спросили о самых сексуальных по ее мнению представителях сильного пола в российском шоу-бизнесе, звезда вспомнила о певце Jony и Ване Дмитриенко.

В конце октября Юлианна Караулова назвала свой топ самых стильных российских звезд. Среди отечественных артистов она выделила Niletto, Олега Майами, Кети Топурию, Ольгу Серябкину, Лену Темникову и Юлию Паршуту. При этом девушка отказалась говорить о безвкусно одетых звездах, так как не захотела прилюдно говорить о коллегах негативные вещи.

Караулова признала, что и у нее самой были провальные выходы в свет и неудачные эксперименты со стилем, которые, по ее словам, до сих пор можно найти в интернете.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о личных унижениях на пути к успеху в продюсировании.

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