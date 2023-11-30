В Большом театре прокомментировали слухи о назначении Гергиева директором

Представитель Большого театра в разговоре с РИА «Новости» заявил, что не обладает информацией о том, что 31 ноября Валерия Гергиева назначат директором учреждения.

30 ноября источник Telegram-канала SHOT сообщил, что дирижера Валерия Гергиева в пятницу 31 декабря официально представят коллективу Большого театра в качестве нового директора. По данным инсайдера, нынешний руководитель культурного учреждения Владимир Урин лично представит сотрудникам нового директора. Предварительно, дирижер будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

15 ноября газета «Известия» со ссылкой на три собственных источника писала, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит московский театр. Издание отмечало, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Кроме того, источники «Известий» сообщали, что Урин покинет пост по собственному желанию.

При этом 18 ноября Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр фразой: «Я возглавляю Мариинский театр». А до этого также он признавался, что не искал возможности работать еще больше.

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