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Блогер Хилми Форкс заявил, что чувствует себя Бритни Спирс

Блогер Хилми Форкс прокомментировал сообщения о своем задержании

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Телеграм-канал «Хилми»

Блогер Хилми Форкс прокомментировал сообщения о своем задержании в Москве. Видео с Форксом из прокуратуры опубликовал Telegram-канал Shot.

«Я чувствую себя Бритни Спирс в 2007 году, когда она сошла с ума и побрилась налысо» — сказал он журналистам.

Известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ «Изготовление и распространение порно».

30 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Хилми Форкса.

По версии прокуратуры, в ноябре 2022 года он изготавливал материалы порнографического содержания, которые в последствии размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц.

Сообщения о задержании Форкса появились в СМИ 30 ноября. Адвокат блогера Хилми Форкса Константин Ерохин опроверг задержание его подзащитного, которое якобы произошло накануне в Москве. «Газете.Ru» он заявил, что в новостях речь идет об аресте, который произошел еще летом. По его словам, журналисты неправильно прочитали документы по этому делу.

Ранее Киркоров вспомнил слова Пугачевой, объясняя нежелание работать в Новый год.

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