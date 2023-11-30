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Регина Тодоренко сообщила о покупке квартиры

Блогерша Регина Тодоренко сообщила, что планирует купить квартиру в подарок

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reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что собирается приобрести недвижимость.

Тодоренко отметила, что намерена купить квартиру перед Новым годом. По словам звезды, жилье станет подарком. Однако телеведущая не уточнила, кому собирается приобрести недвижимость. Звезда рассказала, что покупает апартаменты по рекомендации опытного финансиста.

Тодоренко также пожаловалась, что во время покупки столкнулась с проблемами. По ее словам, сделка на недвижимость «висит на волоске». Она не рассказала, где и за сколько может купить квартиру.

«Из-за омерзительного поведения охранника на КПП я опоздала на первую встречу, а потом и вовсе весь пазл рассыпался», — возмутилась звезда.

Регина Тодоренко начала свою карьеру на телевидении в 2007 году. Она получила наибольшую известность после проекта о путешествиях «Орел и решка». Она также приняла участия в шоу «Маска», «Ледниковый период», «Мейкаперы», «Конфетка».

В октябре Тодоренко пожаловалась, что ее кожа превращается в изюм за два съемочных дня. Блогерша рассказала, что ей приходится ходить в гриме по 14 часов. По словам телеведущей, из-за такой работы она «стареет лет на 30». Артистка предположила, что ей придется обращаться к пластическому хирургу.

Ранее Федор Бондарчук купил квартиру в Санкт-Петербурге.

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