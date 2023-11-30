Анна Седокова назвала себя родоначальницей латекса в России

Певица Анна Седокова заявила, что первая начала носить одежду из латекса среди российских артисток. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Седокова назвала себя родоначальницей латекса в своей стране. Звезда отметила, что в последнее время перестала носить подобную одежду. Именно поэтому она решила вернуться к старому образу на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

«Я подумала, что это я его не ношу, раз его носят другие артистки? Должен к мамочке латекс вернуться. Вот я и подумала, что сегодня тот момент, когда латекс возвращается к тому, кому он принадлежит», — заявила артистка.

В социальных сетях Седокова вспомнила, как раньше «не боялась удивлять». По словам певицы, в какой-то момент она перестала появляться в эксцентричных костюмах, так как хотела выглядеть «приличной женщиной».

«Но давайте честно, какая я приличная… Есть женщины намного приличнее. Но зато я настоящая. И не вру ни себе, ни другим», — заключила исполнительница.

В июле Седокова отказалась от алкоголя и вредного питания. Она назвала это время «месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей», а также периодом верных решений.

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