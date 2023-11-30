77-летняя певица Шер о старении: «Ненавижу это»

Американская певица армянского происхождения Шер (настоящее имя — Шерилин Саркисян) призналась, что «не дружит» с возрастом. Ее слова передает Fox News.

«Моя мама не возражала [по поводу возраста]. А я вот возражаю. Ненавижу это. Я бы все отдала, чтобы снова стать 70-летней», — заявила исполнительница.

Она добавила, что ей трудно смириться с тем, что с момента выхода ее хита «Believe» прошло уже 25 лет. Шер отметила, что не может выкинуть этот факт из головы. Сейчас Шер пишет свои мемуары, в которых размышляет о карьере.

«Это сложно. Я прожила слишком долго и сделала много вещей. Так что, по правде говоря, это выйдет как энциклопедия», — рассказала 77-летняя артистка.

В конце сентября Шер вышла в свет с 37-летним возлюбленным Александром Эдвардсом. Пара встречается с сентября 2022 года. В декабре артистка намекнула на помолвку с продюсером. Однако позже в окружении исполнительницы заверили, что та не получала предложения руки и сердца, а кольцо, которым она поспешила похвастаться в социальных сетях, — это просто «подарок».

На критику большой разницы в возрасте между возлюбленными Шер заявила, что «любовь не знает математики».

«Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим», — писала певица в соцсетях.

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