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Любовь Успенская о творчестве SHAMAN: «Пусть дорастет»

Певица Успенская заявила, что SHAMAN не дорос до звания легенды российской эстрады

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская заявила в беседе с News.ru, что артист SHAMAN еще не дорос до звания легенды российской эстрады.

Успенская объяснила, что SHAMAN только начал свой путь в отечественном шоу-бизнесе. Сама артистка считает себя легендой российской эстрады.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях», — заявила исполнительница.

Успенская уверена, что артиста можно назвать легендой, если он «задержался» на сцене 20 лет.

В ноябре певица Саша Круглова раскрыла секрет успеха певца SHAMAN. Она назвала его тщательно продуманным бизнес-проектом и добавила, что над его творчеством долгое время трудились аналитики и специалисты. Певица считает, что непростая политическая обстановка в России послужила хорошим катализатором развития творчества SHAMAN.

Круглова убеждена, что певец сейчас «на коне», потому что нации нужны «духовные скрепы на всех уровнях». Исполнительница заверила, что всего за два года SHAMAN смог окупить все вложения и сейчас приносит стабильную прибыль.

Ранее россияне назвали главных музыкантов-патриотов.

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