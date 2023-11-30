Минкультуры планирует продлить нацпроект «Культура»

В ходе правительственного часа в Госдуме министр культуры России Ольга Любимова объявила о планах продления национального проекта «Культура» до 2030 года. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства отметила, что нацпроект находится на пятом году реализации и имеет высокий уровень кассового исполнения. В связи с этим, уже в настоящее время ведомство активно работает над продлением проекта на следующее десятилетие.

Ольга Любимова также подчеркнула острую потребность регионов в модернизации объектов культуры. В рамках нацпроекта «Культура» в период с 2022 по 2023 год были проведены реконструкции или капитальный ремонт 274 зданий детских школ искусств. Кроме того, 610 школ искусств и училищ получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Министр отметила также успешное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 336 сельских домов культуры в 68 регионах. В текущем году уже завершено строительство и ремонт еще 75 таких домов.

Кроме того, в 2022 году была проведена модернизация 103 кинозалов в населенных пунктах с численностью до 500 тысяч человек в 50 регионах России. К 25 декабря планируется открытие еще 94 кинозалов в 38 регионах страны.

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