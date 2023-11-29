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Волочкова задолжала судебным приставам почти 60 тысяч рублей

Судебные приставы хотят взыскать с Волочковой почти 60 тысяч рублей

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Павел Кашаев/Global Look Press

Судебные приставы хотят взыскать с балерины Анастасии Волочковой почти 60 тысяч рублей, выяснила «Газета.Ru».

Исполнительное производство в отношении ИП балерины начато 27 ноября. В графе с суммой непогашенной задолженности указана цифра в 57 195 рублей.

До этого сообщалось, что фермер из Орловской области и ученый из Башкортостана написали на экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана заявление в полицию, обвинив в мошенничестве. Владелец аграрного бизнеса Юрий заявил, что в апреле 2023 года одолжил Дюрану, у которого своя кондитерская компания Family Desert, 500 тысяч рублей под 5% годовых. Мужчина пообещал вернуть долг, однако вскоре перестал выходить на связь.

В конце октября сообщалось, что Наталья Пьеха стала очередной жертвой мошенничества бывшего жениха Волочковой. Жена певца Пьехи инвестировала 200 тысяч рублей в якобы развитие сети кондитерских изделий Family Desert. Сумма должна была быть возмещена в течение года с учетом прибавления 5% ежемесячно.

Ранее Волочкова назвала двух любимых футболистов.

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