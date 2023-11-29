Максим Фадеев о признании Наргиз в спонсировании ВСУ: «Просто шок»

Продюсер Максим Фадеев признался в Telegram-канале, что был полностью шокирован заявлениями певицы Наргиз Закировой в рамках разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.

Фадеев назвал слова Наргиз экстремизмом. Продюсер заявил, что артистка перешла «красную черту». Он также публично обратился к МВД и ФСБ России с просьбой проверить концертную деятельность дяди певицы Фарруха Закирова в России.

«Почему ей все это сходит с рук? Теперь, посмотрев программу, мне, как и вам, понятно, что за этим всем стоит ее дядя Фаррух Закиров. <…> Этот Фаррух Закиров, который «крышует» весь беспредел, который творит его племянница, оказывается, активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги», — отметил продюсер.

29 ноября сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус позвонили певице Наргиз и от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко спросили про финансирование ВСУ. Исполнительница отметила, что высылает деньги на восстановление, беженцам, либо для ВСУ. Затем она показала татуировку с гербом Украины, а после пообещала набить еще одну со Степаном Бандерой. При этом певица отметила, что ее не смущает идеология национального «героя» Украины даже несмотря на еврейские корни.

Ранее Пригожин назвал животным Наргиз на фоне признания в спонсировании ВСУ.