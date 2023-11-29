В Москве пройдет первый стадионный концерт группы 25/17. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители коллектива.

Выступление состоится 9 декабря на стадионе «ВТБ Арена». На концерте группа исполнит все свои хиты, а также презентует новые треки с альбома «Радость встреч и расставаний».

Группа 25/17 была основа в 2002 году как сольный проект бывшего участника омской рэп-группы «Ртуть» Андрея Позднухова (Бледного). Изначально коллектив назывался «Иезекииль 25:17». Название происходит от Библейского стиха из книги ветхозаветного пророка Иезекииля. Также на название музыканта вдохновил фильм «Криминальное чтиво», где этот отрывок цитируется в искаженном виде.

В 2004 году 25/17 выпустили свой дебютный альбом «Честное слово третьего подземелья» у при поддержке лейбла группы «Многоточие» — Dots Family Records. В 2005 году в состав группы вошла певица Тома Амот, а в 2006-м — Антон Завьялов (Ант). В 2008-м группа выпустила второй альбом «Засада. Крепче стали». В том же году Амот покинула коллектив.

Группа сотрудничала с такими артистами как Loc-Dog, Елка, Глеб Самойлов.

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