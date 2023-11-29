Харламов и Гузеева дали совет тещам: «Оставить в покое молодых»

Сыгравшие в фильме «Теща» юморист Гарик Харламов и телеведущая Лариса Гузеева призвали родителей не вмешиваться в отношения детей. Их слова передает «Пятый канал».

«Надо оставить молодых в покое. Я не любила, когда мне советуют. Я еще та была девочка», — призналась Гузеева.

Харламов, в свою очередь, отметил, что для поддержания хороших отношений с тещей нужно сильно любить свою супругу — «чтобы хватило любви и на ее мать».

Фильм Аскара Узабаева «Теща» выйдет 30 ноября в широком прокате. По сюжету героиня Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. В ролях — Гарик Харламов, Лариса Гузеева, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.

Гузеева рассказывала, что изначально сомневалась, соглашаясь на роль в ленте, поскольку равнодушна к жанру комедии.

В октябре Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках. Позже им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

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