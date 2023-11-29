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В Москве на 99-м году жизни умерла советская актриса

Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в Москве на 99-м году жизни

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CAB Productions

Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его словам, медицинские специалисты констатировали смерть актрисы 24 ноября в ее квартире в Конаковском проезде.

«Причиной смерти 98-летней женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность», — уточнил источник.

Тамара Солодовникова играла в Театре Балтийского флота в городе Лиепая (Латвия) и в Московском гастрольном театре комедии при «Росконцерте». Она также сыграла в фильме «Дом и хозяин», «Скрипка Ротшильда», «Глава семьи» и «Графиня», работала с такими артистами, как Сергей Маковецкий, Валентина Ананьина, Людмила Чурсина, Евгений Сидихин, и другими.

Накануне 78.ru сообщал, что народного артиста РСФСР Михаила Боярского увезли с инфарктом в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. По данным источника телеканала, артисту стало плохо 27 ноября. 28 ноября врачам удалось стабилизировать состояние артиста, и его перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Я шагаю по Москве» перенес сложную операцию.

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